مازيمبي يعلن استفاقة كالابا من غيبوبته

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أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه السابق رينفورد كالابا استفاق من غيبوبته.

وكانت تقارير صحفية قد ترددت مطلع الأسبوع الجاري عن وفاة رينفورد كالابا لاعب منتخب زامبيا السابق ومازيمبي الكونغولي إثر حادث سير، قبل أن ينجو من الموت بأعجوبة.

وأكد نادي مازيمبي أن كالابا استفاق من غيبوبته واستجاب لمناداة الأطباء باسمه وبدأ الحركة على سريره الطبي، وأفاد الطاقم الطبي المتابع للحاة أن كالابا تخطى مرحلة الخطر.

وكان نادي مازيمبي قد أعلن وفاة قائده السابق والمُلقب بـ «مايسترو» بعد تعرضه لحادث يوم السبت بين مدينتي كافوي ولوساكا في زامبيا.

تعرض كالابا لحادث عنيف بعد اصطدام سيارته مع شاحنة على الطريق السريع.

وأوضح النادي :" سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي تعامل مع كالابا إنه تم إعلان وفاته من قبل خدمات الطوارئ التي استقبلته إثر حادث مروري خطير، وأدخله الأطباء الذين استقبلوه للتو في غيبوبة صناعية ووضعه حرج".

وكان كابالا صاحب الـ 37 عاما قد ارتدى قمصان فرق نيس الفرنسي وزيسكو يونايتد الزامبي وبراجا وجيل فيسنتي وليريا البرتغالي، وارتدى قميص مازيمبي منذ 2011 وحتى اعتزاله في 2023.