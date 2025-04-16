غرفة الملاحة الدولية: قناة السويس أثبتت أهميتها الاستراتيجية في خدمة التجارة العالمية

قال جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، إن قناة السويس أثبتت مرونة وابتكارًا وأهميتها الاستراتيجية في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن العالم تذكر مدى أهمية قناة السويس خلال حادثة السفينة إيفر جيفين قبل أربع سنوات.

وأشارت إلى أنه رغم أن هذه اللحظة استحوذت على اهتمام العالم، فقد سلطت الضوء أيضًا على الدور الجوهري الذي تؤديه صناعة النقل البحري في الحياة اليومية، كما فتحت الباب أمام مزيد من الحوار والتعاون بين غرفة الملاحة الدولية وهيئة قناة السويس.

وشدد على أن قناة السويس تظل إحدى الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وشريانًا يربط بين الشرق والغرب، موضحًا أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها القناة في السنوات الأخيرة فهي لا تزال تمثل رمزًا للمرونة والكفاءة.

وأفاد بأن قناة السويس توفّر مزايا بيئية واقتصادية كبيرة خاصة في خضم عملية انتقال بحري معقدة وعاجلة نحو نقل بحري أكثر استدامة.

وجدد الدعوة إلى وضع آلية عالمية لتسعير انبعاثات الغازات الدفيئة، موضحًا أن ما تحقق الأسبوع الماضي في المنظمة الدولية البحرية يعد خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح، هو اتفاق عالمي يُطبق على القطاع الصناعي للمرة الأولى.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة الإسماعيلية، لإجراء جولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

ويشارك مدبولي في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال بيوم التفوق، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.