بول كول يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

تأهلت النيوزيلندي بول كول، المصنفة الرابع عالميًا، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025.

وتغلب بول كول في الدور ربع النهائي، على منافسه محمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، وصاحب الـ17 عامًا، في المباراة التي جمعت اللاعبين مساء اليوم، الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

واستغل النيوزيلندي بول كول خبراته ليحسم المباراة سريعًا، حيث جاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «12-10، 11-7 و11-4».

ويلتقي بول كول في الدور نصف النهائي مع مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، والذي تأهل في وقت سابق دون لعب، بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالميًا؛ بسبب الإصابة.

وكانت منافسات الدور ربع النهائي انطلقت أمس الثلاثاء، وشهدت تأهل علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا.

كما تأهلت المصنفة الأولى عالميًا، نوران جوهر، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، للدور نصف النهائي.