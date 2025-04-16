الصين وفيتنام تجريان الدورة التاسعة من تبادلات الصداقة في مجال الدفاع الحدودي  

أطلقت الصين وفيتنام، تبادلات الصداقة في مجال الدفاع الحدودي لمدة أسبوع، عبر مناطق وموانئ محددة في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين ومقاطعة لانج سون في فيتنام.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء، بأن تبادلات الصداقة تقام هذا العام، في دورتها التاسعة منذ انطلاقها عام 2014، بجدول أعمال موسع ومجموعة أوسع من الأنشطة، بالتزامن مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وتقام التبادلات خلال الفترة من 11 وحتى 17 من أبريل الجاري، وتشمل استشارات طبية مشتركة من قبل العسكريين ودورية بحرية في خليج بيبو وتبادلات ثقافية بين المجتمعات الحدودية.

وكانت الفرق الطبية العسكرية من كلا البلدين، عالجت في الفترة من 11 وحتى 13 من أبريل، أكثر من 3100 شخص من سكان المناطق الحدودية من خلال استشارات طبية مشتركة وزيارات منزلية، وأجرت أكثر من 1300 فحص مجاني، ووزعت أكثر من 2000 عبوة أدوية.

وفي 13 أبريل الجاري، وصل الأسطول البحري الفيتنامي، إلى بيهاي في قوانجشي، في أول زيارة له للمدينة.

كما شاركت قوات من كلا الجانبين في أنشطة، بما في ذلك جولات السفن وتبادل الخبرات والأحداث الرياضية؛ لتعزيز صداقتهما قبيل الدورية المشتركة الـ38 بين الصين وفيتنام في خليج بيبو، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس.