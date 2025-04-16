كاليفورنيا تعتزم إقامة دعوى قضائية لمنع ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، اليوم الأربعاء، إن ولايته سترفع دعوى قضائية تطعن في سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية شاملة أدت إلى اندلاع حرب تجارية عالمية.

وستدفع الدعوى، بأن استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين، أو فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، غير قانوني.

ويسمح هذا القانون للرئيس الأمريكي، بأن يقوم بتجميد المعاملات وحظرها ردا على التهديدات الخارجية.

وقال مكتب نيوسوم، في بيان صحفي، إن الدعوى التي ستقام أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، ستدفع كذلك بأن سن مثل هذه الرسوم الجمركية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.

وأوضح نيوسوم، أن الرسوم الجمركية السارية أدت إلى تضخم التكاليف وأضرار بمليارات الدولارات في كاليفورنيا، التي تتمتع بأكبر اقتصاد بين الولايات في أمريكا.

وأضاف في بيان، أن الرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس ترامب تحدث فوضى لدى العائلات في كاليفورنيا، والشركات بالولاية، واقتصادنا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويهدد الوظائف.

وقال نيوسوم: "نحن ندافع عن العائلات الأمريكية التي لا تستطيع تحمل استمرار هذه الفوضى".

ومن المقرر أن تطلب الولاية من المحكمة إيقاف الرسوم الجمركية على الفور.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مطالبة نيوسوم الدول بإعفاء صادرات كاليفورنيا من الرسوم الجمركية الانتقامية.