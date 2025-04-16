أفادت وكالة معا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بانه من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، العاصمة السورية، دمشق، بعد غد الجمعة.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن عباس سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة بحث سلسلة من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وكان الرئيسان عباس والشرع قد التقيا على هامش القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة، بتاريخ 4 مارس 2025.

وتعد هذه الزيارة الأولى، التي يقوم بها الرئيس عباس إلى سوريا، منذ تسلم الشرع، القيادة. أيضاً، الأولى له منذ زيارته بتاريخ 20 يناير 2007، التي التقى خلالها الرئيس السابق بشار الأسد.