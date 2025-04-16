خالد البلشي: الدولة تُدرك قيمة الصحفيين وتطوير المهنة والتشريعات هو التحدي الأكبر

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، إنه تم بالفعل اتخاذ قرار بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، بنسبة وُصفت بأنها مُرضية لجميع الصحفيين.

وأضاف البلشي، خلال لقائه بأعضاء رابطة النقاد الرياضيين، اليوم، أن النقابة اتخذت خطوات فعلية لتطوير مهنة الصحافة، تشمل إعداد حزمة تشريعية جديدة تتعلق بالمهنة، مشيرًا إلى بدء تفاوض حقيقي مع مختلف مؤسسات الدولة، ومؤكدًا أن النقابة ستظل صوتًا عاليًا للحفاظ على المهنة وحقوق الصحفيين.

وتابع: "تفاوضنا مع وزارة الإسكان لتوفير عدد كافٍ من الوحدات السكنية للزملاء الصحفيين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا"، موضحًا أن تقديم الخدمات أصبح أسهل نظرًا لإدراك الدولة لقيمة الصحفيين ونقابتهم، بينما يظل تطوير المهنة والتشريعات هو التحدي الأكبر.

ولفت إلى أن مواجهة الشائعات، خاصة تلك التي تستهدف النقابة، تكون بنشر الحقيقة، مضيفًا: "أنا مستعد للإجابة عن أي تفاصيل تتعلق بالشائعات المثارة بالتزامن مع الانتخابات".

وأشار إلى أن الدولة دعمت النقابة في ملف تأهيل الزملاء المُفرج عنهم.

وقال البلشي: "سعينا لتعيين العاملين المؤقتين في المؤسسات القومية، لكن المشوار لا يزال طويلًا، والملفات مفتوحة وسيتم إنجازها على مراحل".

وفيما يتعلق بملف معامل التحاليل، أوضح أن النقابة خرجت منتصرة بفضل قوة الجمعية العمومية وتحالفها مع النقابات الشقيقة، حيث تم تثبيت الأسعار ووقف محاولات رفعها على الصحفيين.

وشدد نقيب الصحفيين على أنه لن يتم تعديل قانون النقابة دون موافقة الجمعية العمومية، معتبرًا أن "الفترة الحالية لا تسمح بإقرار قانون يحافظ على النقابة"، مستشهدًا بقانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الطبية كمثال على صعوبة تمرير قوانين عادلة في الوقت الراهن.