أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، توقيف 89 مشتبها جراء عمليات أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف وزير الداخلية التركي في منشور له على منصة إكس، أن "السلطات نفذت عمليات متزامنة في 17 ولاية بينها إسطنبول، ضد أشخاص يشتبه بنشاطهم داخل تنظيم داعش".

وأوضح أن "العمليات الأمنية هذه جاءت بناء على تحقيق فتحته النيابة العامة".

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش ردا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات .