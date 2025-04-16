مسؤول أمريكي: تعيين مساعد بإدارة الكفاءة الحكومية قائما بأعمال رئيس المساعدات الخارجية

أفاد مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسعت سلطة فريق مستشاري إيلون ماسك المعني بخفض الإنفاق الحكومي داخل وزارة الخارجية، حيث عينت أحد المساعدين بإدارة الكفاءة الحكومية قائما بأعمال رئيس قسم المساعدات الخارجية.

وأكد مسؤول أمريكي كبير تولي جيريمي لوين، أحد المساعدين بإدارة الكفاءة الحكومية الذي تم تعيينه في وقت سابق للمساعدة في إنهاء تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هذا المنصب الجديد. ولم يكن المسؤول مخولا بالتعليق علنا على مسألة تتعلق بالموظفين، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدفع فيه إدارة ترامب لتقليص كبير لما كان في عام 2024 بمبلغ 52 مليار دولار في برامج المساعدات الإنسانية والصحية والتنموية في الخارج من قبل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويمنح تعيين لوين فريق ماسك، الذي عمل مع الإدارة الجمهورية لإجراء تخفيضات كبيرة في البرامج والخدمات الحكومية، أحد أعلى مناصبه الرسمية في الحكومة الاتحادية.

ويأتي تعيين لوين بعد رحيل أحد المعينين السياسيين لترامب، بيت ماروكو، عن منصب رئيس المساعدات الخارجية للإدارة. وأشاد مسؤولو وزارة الخارجية بماروكو لمساعدته في الإشراف على الاستغناء عن الموظفين والبرامج والتمويل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وورد أن ماروكو دخل في صدام مع وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين في الإدارة والكونجرس.