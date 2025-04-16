ينتهي الفنان السعودي ناصر القصبي، بعد غد الموافق ١٩ أبريل من عرض أحدث مسرحياته الكوميدية "الشنطة" على خشبة مسرح بكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض.

وامتد عرض المسرحية على مدار ١٩ يومًا كاملًا، بدأت في أول أبريل، وتنتهي بعد غد ١٩ من نفس الشهر.

وتدور أحداث مسرحية "الشنطة" حول شخصية الدكتور وليد طبيب تجميل ناجح يجد نفسه فجأة في موقف محرج عندما تتبدل حقيبته الشخصية مع أخرى غامضة تعود لشخص مجهول، وبينما يحاول استعادة حقيبته، تتعقد الأمور أكثر وأكثر.

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من حبيب الحبيب ونوف العبد الله وهيلدا ياسين.

وتعتبر مسرحية "الشنطة"، بمثابة عودة للفنان ناصر القصبي، بعد غياب لمدة عامين عن خشبة المسرح منذ آخر مسرحياته عام ٢٠٢٢، وتحمل اسم "بخصوص بعض الناس".

وارتبط اسم الفنان ناصر القصبي بالأعمال الكوميدية السعودية، ولعل أبرزها "طاش ما طاش"، فضلًا عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب Arabs got talent، والذي شارك في آخر مواسمه مع كل نجوى كرم، وباسم يوسف.