قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن القمة العربية الرابعة والثلاثين تُعقد في ظل استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح العكلوك، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، مؤكدًا أن وقف الإبادة الجماعية واستخدام إسرائيل لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين، ستكون من أبرز الملفات المطروحة أمام الزعماء العرب.

وأشار العكلوك إلى أن القمم العربية والإسلامية السابقة دعت مرارًا إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه القرارات أصبح ضرورة قصوى بعد 20 شهرًا من الحصار الخانق وانهيار المنظومة الصحية التي تعمدت إسرائيل استهدافها.

كشف السفير الفلسطيني أن الملف القانوني أمام القمة يتضمن ثلاثة مسارات رئيسية: محكمة العدل الدولية: تنظر حاليًا في الدعوى الفلسطينية بشأن جريمة الإبادة الجماعية، المحكمة الجنائية الدولية: التي أصدرت بالفعل مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، القضاء الوطني في الدول التي تملك اختصاصًا دوليًا: مع دعوة للمجتمع المدني، والنقابات، والمواطنين العرب في مختلف الدول لرفع قضايا فردية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.

وأكد العكلوك أن القمة ستناقش سبل دعم هذه المسارات القضائية، بما في ذلك مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون في تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية وعدم تسييسها.