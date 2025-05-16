الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية أمس في جنوب لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت أمس الخميس في منطقة علمان الشومرية–مرجعيون، في جنوب لبنان.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة إنه "بتاريخ 15 مايو الجاري، سقطت مسيرة للعدو الإسرائيلي في منطقة علمان الشومرية - مرجعيون، وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة للكشف عليها".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.