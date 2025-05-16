 الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح


نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:38 ص

 رحبت الإمارات بقرار حزب العمال الكردستاني حل الحزب وإلقاء السلاح، معتبرةً أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان مساء الخميس "تضامن دولة الإمارات الكامل مع تركيا"، مشددة على أن هذا القرار يعد فرصة هامة لبناء مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتنمية.

 وكان حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) قد اعلن يوم الاثنين الماضي قرارا تاريخيا بحل نفسه وإلقاء السلاح، في إطار مبادرة سلام جديدة مع تركيا، بعد أربعة عقود من الصراع المسلح.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، في الأول من مارس الماضي، وقف إطلاق النار من جانب واحد، لكنه ربطه بشروط، تشمل إنشاء إطار قانوني لمفاوضات السلام.

وقاد الحزب تمردا مسلحا منذ عام 1984، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون الحزب "منظمة إرهابية".


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