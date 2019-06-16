ترامب: أشكر نتنياهو وإسرائيل بعد إطلاق اسمي على مستوطنة جديدة في الجولان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" أشكر إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو على اطلاق اسمي على مستوطنة جديدة في الجولان.. هذا شرف كبير".

جاء ذلك في تغريدة لترامب في صفحته في موقع تويتر اليوم الأحد.

كانت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية اقامتها في الجزء الذي تسيطر عليه اسرائيل من هضبة الجولان السورية مساء اليوم الأحد على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم ترامب، عقب اعترافه مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة.

وحضر الجلسة السفير الامريكي في القدس ديفيد فريدمان، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلي في موقعها الإلكتروني .

وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هضبة الجولان كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل. وأكد أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع تموضع الميليشيات الإيرانية وراء الحدود.

ولم يتضح التاريخ الذي سوف يتم فيه تشييد المستوطنة الجديدة

كانت اسرائيل قد ضمت الجزء الذي تحتله من الجولان في عام 1981، ولكن الأمم المتحدة رفضت ذلك.