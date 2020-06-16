برلماني: أهل إسنا بلا مستشفى لعلاج كورونا

قال عبدالرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا، إن مركز إسنا يعاني من نقص المستشفيات داخله، مشيرًا إلى إلغاء وإغلاق أربع مستشفيات هي؛ الأميري والصدر والرمد والحميات، وذلك بعد افتتاح المستشفى التخصصي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن المستشفى الجديد التابع للمستشفى التخصصي تم اعتماده كحجر صحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن «أهل إسنا بلا مستشفى»، وفقًا لذكره.

وأوضح أن مصابي كورونا من الأهالي يضطرون للتوجه إلى الأقصر وأرمنت وقرية السباعية على حدود محافظة أسوان؛ للعلاج من الفيروس، قائلًا إن المستشفى المخصص لمرضى كورونا يستقبل مرضى من محافظات أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المصابين يتماثلون للشفاء بعد التعامل وفق مجموعة من الضوابط الاحترازية والحفاظ على أنفسهم والمخالطين لهم، متابعًا أنه يتابع أوضاع الحالات عن طريق التواصل مع معارفه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و97 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 46 ألفًا و289.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 13 ألفًا و732، من ضمنهم 12 ألفًا و329 متعافيًا.