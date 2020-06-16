دراسة: مصابي كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للوفاة بـ12 مرة

ذكرت دراسة جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي.دي.سي" أن احتمالية دخول مصابي كورونا الذين يعانون من أمراض صحية مزمنة إلى المستشفيات تزداد بنسبة 6 أضعاف، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة بنحو 12 مرة من مرضى "كوفيد-19" الأصحاء.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها، أمس الأثنين، إن أكثر الأمراض المزمنة شيوعا لدى مصابي كورونا هي أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة والسكري، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وكشفت الدراسة أنه بتحليل أكثر من مليون و300 ألف حالة إصابة بكوفيد-19، دخل 15% من المرضى المستشفيات وتوفي نحو 5%، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن معدل الوفاة الحقيقي يظل أقل من ذلك لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة لم يخضعوا لاختبارات.

وتشير الدراسة إلى أن احتمالات الوفاة والمرض تزداد مع ارتفاع العمر خاصة بين الرجال والذين يعانون من أمراض صحية مزمنة، موضحة أن الوفيات الأكثر شيوعا تكون بين صفوف أصحاب الـ80 عاما أو أكثر، بغض النظر عما إذا كانو يعانون من أمراض مزمنة أم لا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض: "لا يزال وباء كوفيد-19 قاس، خاصة بالنسبة لمجموعات سكانية معينة"، في إشارة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من انخفاض أعداد الوفيات والإصابات اليومية في الولايات المتحدة إلى أن هناك علامات لاستمرار انتقال المرض في المجتمعات بجميع أنحاء البلاد.

من جهتها، أشارت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية إلى أن كوفيد-19 اجتاح دور رعاية المسنين وتسبب في وفاة 32 ألف من نزلائها.

وذكرت الدراسة أن معدل الإصابة بكوفيد-19 كان أعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 59، من الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 79، دون أن توضح السبب وراء ذلك.

كما أوضحت الدراسة أن أعلى معدلات إصابة كانت بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عاما وأكثر، مع حوالي 900 حالة لكل 100 ألف شخص في هذه الفئة العمرية، وأدناها للأطفال، ربما لأنهم لا يظهرون أعراضا أو يعانون من أعراض خفيفة.

وأشارت الدراسة إلي أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما شكلوا 16% من الإصابات، وكان ما يقرب من 6% منهم بحاجة إلى دخول المستشفى.