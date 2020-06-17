بينت توقعات الحكومة الألمانية، أن نفقات ألمانيا الدفاعية ستقترب في العام الحالي بشكل واضح من 2% من إجمالي الناتج المحلي بفضل أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وضع هدفا لأعضائه يتمثل في اقتراب النفقات الدفاعية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي بحلول 2024 من 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو.

وحسب معلومات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، فإن برلين تتوقع ارتفاع هذه النفقات في العام الحالي إلى ما يتراوح بين 54ر1 إلى 56ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضحت القناة أن هذه التوقعات أخذت في الحسبان الميزانية التكميلية الثانية وانكماش الاقتصاد الألماني لهذا العام.

وأضافت القناة، نقلا عن دوائر حكومية، أن من الممكن تفسير الارتفاع فقط من خلال الانكماش الاقتصادي، وهو ما يجعل الجدل الدائر حول نفقات الدفاع غير ذي صلة بهذا الارتفاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد ألمانيا منذ توليه مهام منصبه بدعوى تدني نفقات الدفاع الألمانية، وقد رفعت الحكومة الألمانية ميزانيتها الدفاعية على نحو كبير، لكنها لم تحقق هدف الـ2% حيث كانت وصلت إلى 38ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل، تمثل نفقات الدفاع الأمريكية 4ر3% من إجمالي ناتج الولايات المتحدة المحلي.