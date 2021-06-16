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فيلم «حظر تجول» يحصد 4 جوائز من جمعية كتاب ونقاد السينما

إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:05 ص

حصد فيلم "حظر تجول" ٤ جوائز من جمعية كتاب ونقاد السينما، وهي أفضل مخرج وأفضل سيناريو أمير رمسيس، وأفضل ممثلة الهام شاهين، وأفضل ممثل صاعد محمود الليثي.

ويتتبع الفيلم قصة "فاتن" بعد 20 عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها "ليلى" والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

حظر تجول بطولة الفنانين إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، وتأليف وإخراج أمير رمسيس.

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