قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه طلب منهم عدم تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «بـ100 وش» في دراما رمضان الماضي، رغم النجاح الكبير الذي حققه الجزأ الأول من المسلسل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، إن شركات الإنتاج رأت أن المسلسل حققه أغراضه، وبالتالي لا داع حاليًّا لتنفيذ عمل ثان، مشيرًا أيضًا إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري لا تفضل العمل لعامين متتالين.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من المسلسل - الذي أنتجه في الموسم الأول المنتج جمال العدل، سيتم تقديمه في العام المقبل، مؤكدًا أنه من المحتمل إجراء بعض التعديلات على شكل المسلسل لتحقيق أغراض مختلفة بالمقارنة بالموسم الأول.

وأوضح أن العمل ربما يُطرح بعيدًا عن السباق الدرامي الرمضاني، معتبرًا أن الوسط الدرامي تغير بشكل كبير بحيث لا يعتبر متقصرًا على دراما رمضان وحسب، وأرجع ذلك إلى المنصات الرقمية التي رأى أنها غيّرت وجهة النظر العامة في المسلسلات.

وأشار «العدل»، إلى أن هذه المنصات تتيح سهولة تنفيذ الأعمال الدرامية من خلال عدم الاعتماد على 30 حلقة للمسلسل مقابل تنفيذه في 15 حلقة فقط.

وعرض مسلسل «بـ100 وش» في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا كعمل كوميدي، من بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وسلوى محمد عثمان، وحنان يوسف، ومن إخراج كامل أبو زكري، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب.