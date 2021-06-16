بارنبويم يقيم حفلا موسيقيا لضحايا النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

يعتزم قائد الأوركسترا العالمي، دانييل بارنبويم، إحياء ذكرى ضحايا النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمشاركة أوركسترا برلين.



وقال بارنبويم اليوم الأربعاء: "أحمل الجنسيتين الفلسطينية والإسرائيلية وأعاني مع كلا الجانبين في هذا الصراع".



وسيشارك في الحفل الموسيقي، الذي سيقام في دار أوبرا برلين في 23 يونيو الجاري، عازف الكمان المولود في الناصرة عام 1997، يامن سعدي، حيث يعزف كونشرتو الكمان رقم 1 لماكس بروخ. ويتضمن برنامج الحفل أيضا سيمفونية بيتهوفن رقم 5.



وتمنح التذاكر المجانية مؤسسة "كولتور ليبن برلين"، وهي جمعية تهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص المحرومين اجتماعيا إلى الثقافة.



وقال بارنبويم: "لقد تأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية-الفلسطينية الأخيرة، كما إنني حزين ومتأثر للغاية من جميع الحروب منذ بداية الصراع في عام 1948".



وذكر بارنبويم أن كلا الشعبين مقتنعان بشدة في الصراع بأن لهما الحق في العيش على نفس قطعة الأرض الصغيرة - ويا حبذا أن يكون ذلك بدون وجود الآخر.



وأشار بارنبويم إلى أن اختيار يامن السعدي كعازف منفرد بصفته فلسطيني أمر صحيح للغاية، وقال عن الحفل: "نحن نكرس الحفل لضحايا الحرب على الجانبين".