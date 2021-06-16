المفوضية الأوروبية: شركة جونسون لن تتمكن من تسليم جرعات اللقاحات المتفق عليها

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة جونسون آند جونسون للأدوية لن تتمكن من تحقيق هدف تسليم لقاحات مضادة لمرض كوفيد -19 بحلول نهاية الشهر الجاري .



وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الأربعاء، إنه لن يتم الوصول إلى حجم ألـ 55 مليون جرعة التي تم التعهد بتوريدها لدول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني ، دون تحديد عدد الجرعات التي سيتم تسليمها.



ومع ذلك، قال المتحدث إن التكتل سيحصل على لقاحات كافية من مجموعة من الشركات المصنعة ليكون قادرا على تحقيق هدفه المتمثل في تلقيح 70 في المئة من البالغين بحلول نهاية شهر يوليو المقبل.



ولقاح جونسون أند جونسون مهم لحملة التطعيم الأوروبية لأنه، على عكس اللقاحات الأخرى، جرعة واحدة كافية لتوفير الحماية الكاملة.



كانت هناك بعض الانتقادات في أعقاب حالات نادرة جدا من تجلط الدم لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم ، ولكن لا تزال جرعة جونسون آند جونسون معتمدة دون قيود من قبل وكالة الأدوية الاوروبية .