 جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز على مواطنين لبنانيين في عديسة ومرجعيون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز على مواطنين لبنانيين في عديسة ومرجعيون

الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز
الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز

نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:40 م
أطلق جنود إسرائيليون قنابل دخانية مسيلة للدموع على مواطنين لبنانيين في منطقتين على حدود لبنان الجنوبية، اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن عددا من القنابل تم إطلاقها على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام قرب بلدة عديسة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن الحادث وقع أثناء قيام العسكريين بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة.

وأضافت أن العسكريين الإسرائيليين أطلقوا قنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.

من جهتها ذكرت قناة "المنار" اللبنانية أن القنابل تم إطلاقها أثناء "قيام شبان برمي الحجارة على عمال صيانة صهاينة" كانوا يثبتون كاميرات في أعلى الجدار عند الطريق الشرقي لعديسة.

وفي مايو الماضي شهدت منطقة عديسة توترا بين العسكريين الإسرائيليين ونشطاء لبنانيين متضامنين مع الفصائل الفلسطينية خلال العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة.

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