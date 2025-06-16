ما الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجمات الإسرائيلية؟

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية في إيران لم تلحق أضرارا إضافية بموقعي نطنز وفوردو، وهما من أبرز مواقع التخصيب النووي في البلاد.

وقال جروسي، خلال بيان رسمي، قدمه أمام مجلس إدارة الوكالة في فيينا، إن المفتشين الدوليين "يواصلون مراقبة التطورات عن كثب"، مشددًا على أن "الوكالة كانت وستظل موجودة في إيران"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح أن عمليات التفتيش ستُستأنف بشكل كامل فور تحسّن الظروف الميدانية، في إطار التزامات إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي ما يتعلق بالأضرار، قال جروسي إن الهجمات التي وقعت الجمعة طالت أربع منشآت نووية في أصفهان، وهي: المختبر الكيميائي المركزي، محطة تحويل اليورانيوم، منشأة إنتاج الوقود النووي في طهران، منشأة معادن فلوريد اليورانيوم-4.

وأضاف أن مفاعل الماء الثقيل في "خندب" – الذي لا يزال قيد الإنشاء – ومحطة الوقود النووي في فوردو لم يتعرضا لأي ضرر، وفقًا لبيانات المفتشين.