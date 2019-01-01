روني: كلوب؟ خطأه الوحيد أنه يدرب ليفربول

أبدى الإنجليزي واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، إعجابه بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، وذلك لما قدمه الأخير مع الريدز في الموسم الماضي.

وقال روني في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "كلوب رجل رائع، الكل يفضل اللعب تحت قيادته، يمكنك أن ترى مقدار المتعة التي يتمتع بها اللاعبون الذين يدربهم".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق:"خطأه الوحيد أنه يعمل في ليفربول، لكنه نجح هناك".

جدير بالذكر أن هناك عداوة تاريخية بين جماهير يونايتد وليفربول، تعود جذورها للقرن التاسع عشر، ولكنها لأسباب بعيدة كليًا عن الرياضة.

وأكمل:"أنا احترم كلوب كثيرًا، وما حققه في ليفربول ودورتموند من إنجازات، يدل على أنه سيقدم أفضل ما لديه في السنوات المقبلة".

وتوج كلوب مؤخرًا مع الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.

ويعد روني أحد أبرز أساطير مان يونايتد حيث تُوج بخمسة ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا.