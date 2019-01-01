الجيش الأمريكي يعلن نجاح تجاربه لإنهاء اعتماد الطائرات المسيرة على العنصر البشري

أعلن سلاح الجو الأمريكى اليوم عن نجاح تجربة اقلاع و هبوط لطائرة / ام كيو – 9 ريبر / الأمريكية الصنع التي تعمل بدون طيار ، وهو ما يحقق إمكانية إطلاق الطائرة و انزالها على مدارج الهبوط و الاقلاع دونما اعتماد على العنصر البشري وهو ما يجعل إدارة هذا النوع من الطائرات فى المستقبل القريب معتمدا بنسبة 100 فى المائة على التوجيه البشري عن بعد في كافة مراحل التشغيل .



وبحسب التقارير الأمريكية كان اعتماد الطائرات التى تعمل بدون طيار قبل نجاح تلك التجربة على العنصر البشري في الإقلاع و توجيه الهبوط أساسي ، فيما كانت إدارتها اثناء التحليق تتم عبر روبوتات الاتصال و التوجيه عن بعد من مراز تحكم ارضية اعتمادا على الأقمار الاصطناعية ، وفضلا عن ذلك أعلن سلاح الجو الأمريكي عن قيامه بعمل 556 تجربة اختبارية لرفع كفاءة طائرات / ام كيو – 9 ريبر / بمعدل اختبارين يوميا لتحسين قدرتها على تفادى عمليات الاعاقة والتشويش الرادارى و زيادة مدى التحكم فى ملاحتها الجوية عن بعد الى 60 ميلا بعيدا عن مراكز التحكم الارضية .