رئيس جهاز العاصمة الإدارية يشدد على إنهاء مشروع جاردن سيتي الجديدة في التوقيتات المحددة

أجرى المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية في طريق 1 بمنطقة الحي السكني الثالث R3 والمجاورتين الثامنة والسادسة، وبوابة الأمل للقادم للمدينة من طريق السويس.

كما شملت الجولة: طريق محور محمد بن زايد الجنوبي لتفقد الأعمال الخاصة بالطرق والزراعة والكهرباء، حيث وجه رئيس الجهاز، بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالصيانات، والتواجد والعمل المستمر لشركات الزراعة والنظافة والإنارة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

ثم تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، الأعمال الخاصة بمنطقة جاردن سيتي الجديدة، وأكد ضرورة إنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، كما مرَّ على طريق 9 وطريق 11، وشدد على الشركات القائمة بالأعمال سرعة إنهاء الأعمال الجارية.

وانتقل عبد الرازق للمرور على طرق 15/16 بحي الوزارات وتفقد طريق مسجد مصر، وأكد ضرورة العمل على إنهاء الصيانات اللازمة للطرق والجزر الجانبية والوسطى للزراعات.

وفي السياق ذاته، عقد المهندس أحمد عبدالرازق، ومسئولو الجهاز، اجتماعا موسعا مع الشركات المنفذة لأعمال المرافق في قطاع غرب مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الجهاز، الاجتماع بعرض سريع لأهم الأعمال الجاري تنفيذها من قبل الشركات، حيث ناقش موقف جميع الأعمال المنفذة في قطاع غرب المدينة، بجانب التأكيد على إنهاء جميع الأعمال وسرعة تقديمها للاستلام الابتدائي.

واستمع رئيس الجهاز إلى ممثلي جميع الشركات المنفذة في القطاعات المختلفة كل على حدة، للوقوف على المعوقات التي تواجههم سواء معوقات إدارية أو فنية وأصدر تعليماته بتذليل تلك المعوقات على الفور في سبيل إنهاء تلك المشروعات في التوقيتات المحددة، وفق البيان.