محكمة أوروبية تلزم ورثة السياسي الفرنسي الراحل جان ماري لوبان برد أموال تلقاها بصورة خاطئة

أيدت محكمة أوروبية في لوكسمبورج قرار البرلمان الأوروبي الذي يقضى بأنه يتعين على السياسي الفرنسي الراحل جان ماري لوبان رد أموال تقدر بـ 303 آلاف و210 يورو (352 ألفا و289 دولار) تلقاها بصورة خاطئة.

وكان لوبان، الذي توفى في يناير الماضي، نائبا بالاتحاد الأوروبي من 1984 حتى 2019. ووفقا للحكم، فقد قام بإدراج تكاليف شخصية على أنها تكاليف برلمانية عندما كان نائبا.

ولدى لوبان، اليميني المتشدد، مؤسس حزب الجبهة الوطنية، ثلاث بنات، أصغرهن مارين لوبان، التي ترشحت للرئاسة الفرنسية أكثر من مرة، وتولت رئاسة الحزب قبل أن تغير اسمه إلى التجمع الوطني.

وكان جان ماري لوبان قد طعن عام 2024 على قرار البرلمان استعادة الأموال. ورفضت المحكمة اليوم الطعن، وأمرت ورثة لوبان برد الأموال.