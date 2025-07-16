رئيس الوزراء: سددنا أكثر من مليار دولار من متأخرات شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة سددت في الفترة الأخيرة أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات التنقيب واستخراج البترول والغاز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ مثَّل خفضًا ملحوظًا للمديونية المتراكمة على الدولة في هذا الصدد.

وشدد على أن الدولة ملتزمة بسداد الفاتورة الشهرية، لكن كانت هناك مديونية متراكمة تم تسديد منها أكثر من مليار دولار، وقبل نهاية هذا العام ستسدد الدولة 1.4 مليار دولار.

ونوه بأن الحكومة تبذل جهودًا لخفض الفاتورة، بحيث تعود الأمور لما كانت عليه، مؤكدا أن الشغل الشاغل للحكومة هو أن يكون الإنتاج الأكبر من الحقول المصرية وموارد الدولة دون الحاجة إلى الاستيراد.

وأوضح أن تكلفة الاستيراد تكون أكبر من تكلفة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج لن يعود إلا من خلال سداد الفاتورة الشهرية بجانب سداد المتأخرات.