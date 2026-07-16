- عميد كلية العلوم: الكلية أسهمت على مدار 100 عام في إعداد أجيال من العلماء والباحثين.. ومنصور: من منابع قوة الدولة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس كلية العلوم، إحدى أعرق المؤسسات العلمية في مصر والمنطقة العربية، والتي شكلت منذ إنشائها عام 1925 منارة للعلم والمعرفة، وأسهمت بدور رائد في ترسيخ دراسة العلوم الأساسية وإعداد أجيال متعاقبة من العلماء والباحثين الذين أثروا مسيرة البحث العلمي وخدمة المجتمع.

حضر فعاليات الاحتفالية، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والمهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني الأسبق، والدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وعلاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة سهير رمضان عميد كلية العلوم، ووكلاء كلية العلوم، ولفيف من عمداء الكليات، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وخريجي الكلية وقاماتها عبر أجيالها المختلفة، وا. هاني رضوان أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجمع غفير من الطلاب.

استُهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها إلقاء الطالب محمد أحمد محمود قصيدة «فضل العلم» المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب، ثم عُرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ كلية العلوم ومسيرتها العلمية الممتدة على مدار مائة عام.

وتضمن برنامج الاحتفالية كلمات لكل من الدكتورة سهير رمضان، عميدة الكلية، والدكتور أشرف منصور، أحد أبناء كلية العلوم ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والمهندس كامل الصاوي، الرئيس الإقليمي لشركة «يونايتد إنرجي جروب»، والدكتور حمدي محمود حسانين ممثلًا عن عمداء الكلية السابقين، ثم الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، واختُتمت الكلمات بكلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.

كما شهدت الاحتفالية تدشين الكتاب التذكاري والموقع الإلكتروني للكلية، وتكريم عدد من قيادات الجامعة وأساتذة الكلية وروادها، أعقب ذلك عرض مسرحي، ثم محاضرة بعنوان «100 عام من التميز» ألقاها الدكتور ماهر القاضي، الباحث بقسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا.

واستُكملت الفعاليات بفقرة فنية قدمها كورال وأوركسترا جامعة القاهرة، ثم كلمة الدكتور محمد رضوان ممثل الحاصلين على درجة الدكتوراه، قبل أن تُختتم الاحتفالية بتكريم الحاصلين على الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن كلية العلوم تمثل أحد أهم مصادر القوة العلمية بالجامعة، وأسهمت على مدار مائة عام في إعداد أجيال من العلماء والباحثين الذين أثروا مسيرة البحث العلمي داخل مصر وخارجها. وأشار إلى أنها من أكثر كليات الجامعة إنتاجًا للأبحاث العلمية، وتسهم بفاعلية في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة للكلية، ومشيرًا إلى أعمال التطوير الجارية، وفي مقدمتها رفع كفاءة مدرج «والي»، وتحديث المعامل، وتطوير مبنى الفلك والأرصاد الجوية.

وأكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحضارة المصرية القديمة أرست أسس العديد من العلوم، داعيًا الطلاب إلى الاعتزاز بانتمائهم لمصر وجامعة القاهرة وكلية العلوم.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة سهير رمضان، عميدة الكلية، أن الاحتفال بالمئوية يجسد قرنًا من العطاء العلمي والبحثي، موجهة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر، مشيرة إلى أن الكلية تضم 47 معملًا، وأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وتقدم 24 برنامجًا عامًا و7 برامج متخصصة و167 درجة علمية.

وأعرب الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، عن فخره بانتمائه إلى كلية العلوم، مؤكدًا أنها كانت نقطة الانطلاق لمسيرته العلمية، فيما أكد الدكتور حمدي محمود حسانين، ممثل العمداء، أن الكلية ستظل منارة للتميز العلمي والبحثي.

كما عبّر عدد من خريجي الكلية عن اعتزازهم بالانتماء إليها، مشيدين بدورها في إعداد أجيال من العلماء وخدمة الوطن.