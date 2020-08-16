السعودية والأردن توقعان مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين

وقعت حكومتا السعودية والأردن، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك بين شبكتي البلدين في مجال الربط الكهربائي.



وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن "المذكرة تأتي لتعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، ورغبة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، وحرصا على استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بينهما، في جميع المجالات، ومنها مجالات الطاقة الكهربائية".



وأضاف أن "المذكرة، وخطط الربط الكهربائي في المملكة عموما، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن أعمال الربط الكهربائي، بين السعودية والأردن، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، والذي يجري العمل عليه حاليا، ستكون خطوات مهمة باتجاه استكمال مشروع الربط الكهربائي العربي، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستكمال.



ومن جانبها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة عادل زواتي في تصريح صحفي على أهمية المذكرة، التي تتوافق أهدافها مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، وترمي إلى أن يكون الأردن "مركزا إقليميا لتبادل الطاقة" بجميع أشكالها.



وقالت إن "الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، يصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، واستغلال فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.



وتنوط المذكرة بالشركة السعودية للكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن، مهمة إعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة وتنفيذها في إطار هذه المذكرة الموقعة.