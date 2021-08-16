البنتاجون: تعليق كل الرحلات العسكرية والمدنية من مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن تعليق كل الرحلات العسكرية والمدنية من مطار كابول، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.



وقالت الوزارة إن قواتها سترد على أي تهديدات أو هجمات ضدنا في أفغانستان، معلنة عن أنها ستستضيف 22 ألف لاجئ أفغاني؛ بسبب الصراع.



وأشارت إلى إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة الأفغانية، وتعمل على وصول قواتها في كابول لأكثر من 3000 بحلول الغد، قائلة إن «الوضع في أفغانستان يتسارع ونعمل على تأمين مطار كابل المخترق».



وأصبح مطار كابول الدولي موقعا لأحداث ومشاهد درامية قاتمة، مع تجمع الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار بأي ثمن من البلاد بعد أن سيطرت طالبان على أغلبها باستيلائها على العاصمة أمس.



وخسر خمسة أشخاص على الأقل حياتهم اليوم في المطار، إذ يُعتقد أن جنود أمريكيين قتلوا رجلين مسلحين أثناء الفوضى، بينما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد سقوطهم من أسفل طائرة، كانوا متشبثين بها، بعد ثوان من إقلاعها.



كما ذكرت أنباء أن القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء لتفريق الأشخاص الذين كانوا يحاولون شق طريقهم إلى الطائرات.