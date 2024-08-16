رئيس دار الأوبرا تلتقط صورة تذكارية مع كورال المواهب في مهرجان القلعة

حرصت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، على التقاط صورة تذكارية مع كورال المواهب، عقب حفلهم في ثاني ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على مسرح المحكى.

وقدّم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بتدريب الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، منها "سلم علي"، "آي والله"، "مستنياك"، "إن راح منك يا عين"، "هوا يا هوا"، "بهية"، و"يونس في بلاد الشوق".

وشارك في الأداء مجموعة من المواهب الواعدة، وهم محمد محمود، إيمان منصور، سندرا، نهى المصري، أحمد فايد، أبو القاسم أحمد، ملك جوهر، شيماء ضاحي، رقية، شمس، محمد بحيري، وأمل أحمد خليفة.

يُذكر أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ32 يُقام على مدار 14 يومًا خلال الفترة من 15 حتى 28 أغسطس الجاري، ويضم نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى عدد من العروض الدولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.