مجاهد: اتحاد الكرة تعاقد مع كيروش بدون وسطاء

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لقيادة منتخب مصر، تم بدون وسطاء.

أضاف مجاهد في المؤتمر الصحفي لتقديم كيروش، اليوم الخميس "أشكر نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة على دعمه في التواصل السريع والمباشر مع كيروش".

وشدد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة "لم يتدخل أي طرف أو جهة بل تواصلنا مباشرة مع المدرب البرتغالي".

وتابع "إنه من دواعي فخري وسروري، المشاركة في تقديم أحد عظماء كرة القدم في العالم لتقديم كارلوس كيروش، وأشكر الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري".

وأشار "إنها مرحلة جديدة، أتمنى أن تكون مواكبة لطموحات الكرة المصرية في ظل الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة، ومن الطبيعي أن يكون مستوانا ونتائجنا أفضل على قدر التطلعات والطموحات، لذا كان من الطبيعي أن نقدم اسما يليق بهذه التطلعات".

واستطرد "نعلم أن الوقت ضيق للغاية، وتنتظرنا ارتباطات عديدة خلال الأشهر الأربعة القادمة، لكن نثق في اسم المدير الفني وجهازه المعاون".

وكشف أحمد مجاهد "لقد قال كيروش لنا، لقد وصلت كأس العالم 4 مرات مع المنتخبات، وأتمنى أن تكون الخامسة مع منتخب مصر".

وختم"نعد بالمساعدة وإبعاد الجهاز الفني عن أي أمور داخلية، ليعمل ويؤدي المرجو منه، وسنقدم نشرة أسبوعية لكل تحركات الجهاز الفني ونقدم الاستقرار المطلوب لتحقيق طموحاتنا".