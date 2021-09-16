 طيران الإمارات يخطط لإضافة 3500 وظيفة لدعم العمليات - بوابة الشروق
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طيران الإمارات يخطط لإضافة 3500 وظيفة لدعم العمليات

(د ب أ)
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 1:16 م

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الخميس أنها بدأت حملة عالمية لتوظيف ثلاثة آلاف من أفراد أطقم الطائرات، و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها "تواصل استئناف عمليات شبكتها تدريجيا، بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم".

واستدعت الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حالياً برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها "إيه 380" إلى الخدمة.


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