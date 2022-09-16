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مصر
التموين: مخزون الشاي يكفي لأكثر من عام.. ولم نستورد البيض منذ عام 2006
متحدث الوزراء: البرلمان يفصل في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
السفارة الكويتية بالقاهرة: لا نتعامل مع أي جهة خارجية لاستقبال طلبات تصديق وتوثيق المستندات الرسمية
السفارة الكويتية بالقاهرة: السلطات المصرية ضبطت شخصا استولى على مبالغ من مصريين بحجة تسريع إجراءاتهم
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أوكسفام: الأشخاص الذي يواجهون الجوع زاد بأكثر من الضعف في البؤر المناخية الساخنة
الرئيس الإيراني: سنواصل المحادثات مع السعودية
اليابان تدرس بناء ملجأ في جزيرة أوكيناوا وسط التوترات بشأن تايوان
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روما يفوز على هلسنكي الفنلندي بثلاثية في الدوري الأوروبي
ويست هام الإنجليزي يفوز على سيليكبورج الدنماركي في دوري المؤتمر
رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع مصطفى فتحي
رأي
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ناريمان تعلن انفصالها عن رامي جمال: أتمناله الخير في حياته الجديدة
اليوم.. العرض الأول للفيلم الوثائقي مش عارف على المسرح المكشوف بدار الأوبرا
بالصور.. بهاء سلطان يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد مع الجمهور في برج القاهرة
بالصور.. مسرح الزمالك في ليلة راب استثنائية مع ماجنوليا وأبو الأنوار
مال وأعمال
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مواطن
وزير المالية: عجز الموازنة وصل إلى 6.2%
الدولة أنفقت 1.5 تريليون جنيه لحلها.. وزير المالية: لن نواجه مشكلة في الكهرباء لـ10 سنوات مقبلة
معيط: ما حققته الدولة المصرية من خفض عجز الموازنة لم يحدث منذ 20 عاما
حوادث وقضايا
ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر ولحوم وزيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
الليلة بـ1000 جنيه.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في أكتوبر
إصابة شاب بطلق خرطوش في حفل زفاف بالهرم
بسبب تراكم الديون.. شاب يتخلص من حياته شنقا في الحوامدية
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