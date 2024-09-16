محافظ الغربية يتفقد الاستعدادات النهائية لاصطفاف المعدات لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة تفقدية مساء اليوم الإثنين؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والوقوف على جاهزية كل الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة استعدادا لتدشين المبادرة من العاصمة الإدارية كمركز رئيسي بالإضافة إلى كل المحافظات، على أن تستمر فعاليات المبادرة لمدة 100 يوم من بداية التدشين.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة بليل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والعميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مختلف الجهات والهيئات ستشارك لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

وأشاد "الجندي"، بالمبادرة التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، مضيفا أن المبادرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات "الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة".

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود كل الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة، مؤكدًا تقديمه كل التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أكد الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر، مشيرا إلى أن المحافظة قد قامت بعقد الاجتماعات العديدة والتنسيق بين المديريات المختصة لمناقشة وإنهاء الاستعدادات للمبادرة الرئاسية.

ونوه بأن بناء إنسان واعٍ ومنتج يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الوطن، مشيدًا بالشمولية التي تتميز بها المبادرة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، بدءا من الأطفال والشباب وحتى كبار السن، وذلك من خلال التركيز على مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل.



