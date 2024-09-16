عمرو أديب: ترامب سيدخل تاريخ الأرقام القياسية كأكثر رئيس أمريكي تعرض لمحاولات اغتيال

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب سيدخل تاريخ الأرقام القياسية بأكثر رئيس أمريكي تعرض لمحاولات اغتيال.

وأضاف أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب بالأمس هي الثانية خلال الحملة الانتخابية الحالية.

وأشار إلى أنه قد تحدث محاولتان أو ثلاث محاولات لاغتيال ترامب حتى موعد الانتخابات، وبالتالي يسجل رقما قياسيا.

ولفت إلى أن التفاصيل غامضة جدا بخصوص محاولة اغتيال ترامب، موضحًا أن هناك تقارير تحدثت عن أن إطلاق النار وقع من منطقة بعيدة عنه وليس بالقرب منه.

وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال، الأحد، في فلوريدا، حيث أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه آمن ولم يُصب بأذى.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن واحدا أو أكثر من عملائه فتحوا النار على مسلح تم رصده على تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب، وقد عُثر على "بندقية من طراز «آيه كيه 47» مع منظار، بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع «جوبرو».

وفي وقت سابق من اليوم، نسب ترامب تعرضه لمحاولة الاغتيال إلى خطاب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وقال ترامب عبر شبكة «فوكس نيوز»، أن المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: «خطاب بايدن وهاريس يؤدي إلى تعرضي لإطلاق نار».



