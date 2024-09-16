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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، بدوي صفارات الإنذار في بلدة المطلة بالجليل الغربي للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في بلدة المطلة والجيش يرد عبر القصف المدفعي.

كما دوت صفارات الإنذار مجددا في بلدة كفار جلعادي بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى قتلى وجرحى من الطرفين.

ويوم السبت، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".