جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق ذمار شمال اليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-9» بصاروخ «أرض – جو»، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الطائرة تعد الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، التي تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجماعة من إسقاطها.

وأعلنت الحوثي أمس الأحد، أنها نفذت عملية عسكرية ضد «هدف عسكري» إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي، قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.

وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ «أرض-أرض» أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.