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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى تعاملات الأسبوع.

واستقر سعر العملة فى بداية تعاملات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

كما ثبتت العملة الأمريكية في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، عند 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى كل من بنك كريدي أجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة عند نحو 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى بنك الاستثمار العربي، عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربي الإفريقي نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

كما استقرت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، لتسجل نحو 48.44 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، سمح البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه إلى مستوى 50 جنيها للدولار ثم عاود الارتفاع تدريجياً ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار، في وقت كان الدولار يسجل نحو 70 جنيها في السوق الموازية.

وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.