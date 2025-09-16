مسئول بوزارة الآثار عن واقعة سرقة الإسورة الذهبية: نوع من التآمر الغبي

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، على واقعة اختفاء إسورة ذهبية من المتحف المصري بالتحرير، قائلًا إنها بمثابة «نوع من التآمر الغبي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن توقيت الخبر «غير جيد»، خاصة في ظل وجود مرشح مصر لمدير عام اليونيسكو الدكتور خالد العناني.

وقال إن القطعة كان من المقرر أن تعرض ضمن مجموعة مكونة من 130 قطعة في أحد المعارض بإيطاليا، لكنها تعرضت للسرقة قبل يومين.

وأشار إلى أن بيان الوزارة أكد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أهمية تأمين جميع المناطق الأثرية بصورة أكبر.

ونوه أنها ليست الحالة الأولى التي يتعرض فيها أحد المتاحف للسرقة، مستشهدًا بسرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني.

وأكمل: «يجب اتخاذ الاحتياطات الشاملة والكاملة، القطعة ضايعة بقالها يومين، ونتمنى السلامة وترجع لمكانها الطبيعي وتسافر المعرض الذي يعد خير سفيرًا لمصر»، بحسب وصفه.



وقالت وزارة السياحة والآثار إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، في واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، موضحة أنها أحالت الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.

وأكدت السياحة، في بيان لها اليوم، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، بالإضافة إلى أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.