الأهلي يعلن حجم إصابة زيزو

كشف أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، حجم إصابة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي في الدوري.

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: «أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد زيزو لاعب الفريق، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة».

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

ولم يكشف النادي مدة غياب اللاعب في ظل المباريات المرتقبة للفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن تأكد غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة، مع صعوبة لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة يوم 29 من سبتمبر الجاري.

وواصل الأهلي بدايته السيئة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وتعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وبالتعادل مع إنبي واصل الأهلي فقد النقاط ووصل للنقطة السادسة فقط من 5 مباريات، ليقبع الفريق في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 9 في المركز السابع، من 6 مباريات لعبها الفريق.

وبدأ الأهلي الموسم الحالي بشكل سيء مما أدى لرحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو عن تدريب الفريق، وتولي عماد النحاس القيادة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.