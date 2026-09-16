جامعة سوهاج ترفع كفاءة المنشآت والخدمات استعدادا للعام الدراسي الجديد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال بيان صحفي اليوم، أن الجامعة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026-2027، إذ تجري أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة على قدم وساق بمختلف منشآت الجامعة ومرافقها؛ حرصا على الانتهاء من كل الأعمال قبل بدء الدراسة، بما يضمن توفير بيئة جامعية ملائمة وآمنة ومريحة للطلاب.

وقال النعماني، إن الاستعدادات تشمل تجهيز مختلف عناصر البيئة التعليمية والخدمية، من القاعات والمدرجات والفصول الدراسية، إلى دورات المياه والكافيتريات ومناطق الخدمات، إلى جانب أعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المرافق والتجهيزات، بما يسهم في توفير أفضل مستوى من الخدمات للطلاب، وتهيئة بيئة جامعية جاذبة تساعدهم على التحصيل والتفاعل والمشاركة في مختلف الأنشطة.

وأكد الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تعمل على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات.

وأضاف أن رئيس الجامعة شدد على ضرورة الاهتمام بكل التفاصيل التي تمس حياة الطالب اليومية، وعدم الاقتصار على تطوير المنشآت التعليمية فقط، بما يعكس حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية متكاملة تليق بطلابها.