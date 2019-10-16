بلماضي بعد الفوز على كولومبيا: لا نزال بحاجة إلى المزيد من العمل

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن فريقه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل حتى يحقق هدفه القادم المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة الودية التي تغلبت فيها الجزائر على كولومبيا بثلاثية نظيفة مساء أمس الثلاثاء بمدينة ليل الفرنسية :"هدفنا الآن هو التأهل إلى كأس العالم 2022. لابد من التأهل إلى كأس العالم وهذا يمر عبر أفريقيا، بالأمس فقط بوتسوانا خلقت صعوبات كبيرة لمصر، لا توجد منتخبات صغيرة".

وأضاف :"لا يزال ينتظرنا عمل كبير، نريد التطور مباراة بعد مباراة، اتفقت مع اللاعبين من أجل التطور للأحسن ولدينا هامش لذلك. لا زلنا بعيدين جدا عن المثالية. نريد أن نواجه أفضل المنتخبات حتى نكون أحسن".

وأعرب بلماضي عن رغبته في مواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم، مؤكدا أن الأمور ستسير بشكل جيد في الجزائر.

من جهة أخرى، أكد بلماضي، أن منتخب بلاده استحق الفوز على كولومبيا، موضحا أنه عرف كيف يشل تحركات لاعبي المنافس، وأنه عمل مع عناصره على تحييد نقاط قوتهم.

كما أشاد بثنائي وسط الدفاع عيسى ماندي وجمال بن العمري، وقال إنه ثنائي متكامل يحسن الدفاع والمبادرة بالهجمات.

واعترف بلماضي بأن أرضية ملعب ليل ساعدت لاعبي الجزائر على تقديم أداء جيد، معربا عن سعادته بالأجواء التي جرت فيها المباراة ، وكشف عن تطلعه للعب مجددا بفرنسا.