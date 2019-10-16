 مجلس النواب الأمريكي يدعم المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج - بوابة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يدعم المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:51 ص

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء على إجراء يتضمن إجراء مراجعة سنوية بشأن ما إذا كانت هونج كونج تتمتع بشكل كاف بالحكم الذاتي عن الحكومة الصينية في بكين لتبرير منحها وضعا تجاريا خاصا وفق القانون الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج، أمس، إن هذه الخطوة تستهدف دعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.

ويعد قانون الديمقراطية وحقوق الإنسان الأمريكي الخاص بهونج كونج واحدا من بين أربعة إجراءات تم التصويت عليها فى مجلس النواب الأمريكي أمس.

ويتيح القانون أيضا فرض عقوبات على "المسؤولين عن تقويض الحريات الأساسية والحكم الذاتي في هونج كونج".


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