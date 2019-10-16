الإريتري حجي جابر يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

فاز الاريتري حجي جابر بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الخامسة بالدوحة عن فئة الروايات المنشورة إلى جانب أربعة كتاب آخرين من الجزائر واليمن والأردن.

ونال جابر الجائزة عن رواية (رغوة سوداء) فيما نالها الجزائري الحبيب السائح عن رواية (أنا وحاييم) واليمني حبيب عبد رب سروري عن رواية (وحي) والأردنيان مجدي دعيبس وليلى الأطرش عن روايتي (الوزر المالح) و(لا تشبه ذاتها).

وقال جابر (43 عاما) بعد إعلان النتيجة ”جائزة كتارا بإمكانها أن تضيئ أكثر على روايتي ’رغوة سوداء‘ وتجذب عددا أكبر من القراء في الوطن العربي .. أنا ممتن لإدارة الجائزة، لجنة التحكيم، وللقارئ العربي الذي آمن بالرواية قبل كل ذلك“.

ويحصل كل فائز على 60 ألف دولار إضافة إلى ترجمة عمله إلى الإنجليزية.

وفي فئة الروايات غير المنشورة فازت السورية وفاء علوش عن (كومة قش) والعراقي وارد بدر سالم عن (المخطوفة) والمصري عبد المؤمن أحمد عبد العال عن (حدث على أبواب المحروسة) والمغربية عائشة عمور عن (حياة بالأبيض والأسود) والجزائري سالمي ناصر عن (فنجان قهوة وقطعة كرواسون).

ويحصل كل فائز على 30 ألف دولار إضافة إلى طباعة الرواية.

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في فئة الرواية القطرية، التي استحدثت لأول مرة هذا العام، فاز بالجائزة أحمد عبد الملك عن رواية (ميهود والجنية).

وكانت جائزة كتارا للرواية العربية التي تأسست في 2014 أعلنت في فبراير شباط إنها تلقت 1850 مشاركة في دورتها الخامسة.

وقال خالد بن إبراهيم السليطي مدير المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا في حفل إعلان وتسليم الجوائز يوم الثلاثاء ”صلتنا بالفائزين لا تنقضي بالحفل الختامي، فأبوابنا مفتوحة أمامهم دوما للمشاركة في فعالياتنا الثقافية كما أننا لا نكتفي بتحفيز المواهب الأدبية فقط إنما نسعى لغرس حب الأدب في نفوس الأجيال الناشئة“.

أقيم الحفل في دار أوبرا بالدوحة بحضور عدد من الكتاب والنقاد والمثقفين منهم حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).