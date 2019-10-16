هاني رمزي عن أزمة المحمدي: «لن أدخل في مهاترات مع لاعب»

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لن يقبل بمنصب الرجل الثاني مرة أخرى، مشيرًا إلى أن منصب المدرب العام انتهى بالنسبة له.

وتابع رمزي خلال لقائه ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «انتقادي لأحمد المحمدي، ووصفه بعدم امتلاك صفة القيادة، لا يعني أنني أعيب في شخصيته، فهو لاعب كبير، من أكثر المصريين مشاركة في الدوري الإنجليزي»، مضيفا «كنت أتحدث معه دائما خلال البطولة، لاحتواء اللاعبين، وقلت له زعق شوية في اللاعبين، إحنا بنكسب بس شكلنا وحش».

وأضاف «جلست مع اللاعبين الكبار، وأخبرتهم أن مستوانا سئ، وما قلته أن المحمدي لم يستطع القيام بدور القيادة، فدور الكابتن في بعض الفترات يكون أهم من دور المدير الفني».

وحول رد المحمدي على تصريح رمزي، بقوله «تاريخي أكبر من الرد»، قال المدرب السابق لمنتخب مصر، «لن أدخل في مهاترات مع لاعب، مهما حدث أنا مدير فني وأحترم جميع اللاعبين».

وأكد رمزي أن أحمد حجازي، الأجدر بشارة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.