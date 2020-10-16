 محافظ الوادى الجديد يتفقد مزرعة نخيل على مساحة 3 آلاف فدان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادى الجديد يتفقد مزرعة نخيل على مساحة 3 آلاف فدان

عمرو بحر:
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 2:38 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 2:38 م

تفقد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مشروع استثمار زراعي جديد تابع لإحدى الجمعيات الكبرى والمقام على مساحة 3 آلاف فدان لزراعة النخيل باستخدام الطاقة الشمسية والري المطور، وذلك بمنطقة المطار أول طريق الداخله العوينات.

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ بالمشروع للانتهاء من زراعة 4 آلاف نخلة خلال 15 يوما، حيث من المستهدف زراعة 210 ألف نخلة.

وأكد الزملوط أن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل، وعائد المشروع يستخدم لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.


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