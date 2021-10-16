لاعب ليستر سيتي يدخل تاريخ البريميرليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق اللاعب الزامبي باتسون داكا لاعب ليستر سيتي، رقما تاريخيا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد والتي انتهت بانتصار الثعالب برباعية مقابل هدفين.

وقال حساب البريميرليج إن باتسون داكا أصبح أول لاعب زامبي يسجل هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل داكا لاعب ليستر سيتي الهدف الرابع بالمباراة في الدقيقة 91 مستغلا هفوة دفاعات يونايتد.

وانتصر ليستر بنتيجة ثقيلة برباعية مقابل هدفين على ملعب كينج باور في اللقاء الذي أقيم على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليستر سيتي رصيده للنقطة 11 في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي.