بعثة الأهلي تصل ملعب مباراة الحرس الوطني مبكرا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهي فندق الإقامة في العاصمة النيجرية نيامي متجهة إلى ملعب الجنرال سيني كونتشي لخوض مباراة الحرس الوطني التي تقام في الخامسة والنصف مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق تحرك الأهلي محاضرة فنية أكد فيها بيتسو موسيماني، المدير الفني، على العديد من التعليمات الفنية والمهام المطلوبة من اللاعبين وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

وصلت بعثة الأهلي وصلت إلى ملعب المباراة قبل أكثر من ساعة ونصف الساعة، حيث قام الجهاز الإداري والفني بمعاينة أرض الملعب، فيما يستعد اللاعبون لخوض العمليات الإحمائية.

يذكر أن الأهلي سيرتدي الزي المكون من القمصان الحمراء والشورتات السوداء والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل، بينما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل وحارس المرمى الطاقم البنفسجي، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد أمس الجمعة.